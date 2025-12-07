Concert de Noël Mulhouse
Concert de Noël Mulhouse dimanche 7 décembre 2025.
Concert de Noël
12 place de la Réunion Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2025-12-07 16:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
2025-12-07
Assistez à un concert de Noël interprété par Musique Avenir Mulhouse.
12 place de la Réunion Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 6 23 25 66 31 joachim.trogolo@uepal.fr
