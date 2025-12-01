Concert de Noël

13 rue du couvent Mulhouse Haut-Rhin

Début : Lundi 2025-12-22 20:00:00

fin : 2025-12-22 21:15:00

2025-12-22

L’Église Sainte-Marie de Mulhouse accueille le Concert de Noël de Musicâme France, un moment d’émotion et de partage au cœur de la magie des fêtes.

Laissez-vous transporter par un programme musical empreint de grâce et de chaleur, interprété par des musiciens d’exception réunis au sein de l’Ensemble Musicâme France.

Composé d’artistes issus de grandes formations nationales de France et d’Europe, l’ensemble a déjà parcouru plus de 10 pays et 100 villes, rassemblant plus de 60 000 spectateurs autour de concerts qui marient virtuosité et sensibilité.

Chaque représentation est pensée comme une expérience musicale unique, où talents locaux et artistes internationaux se rencontrent pour offrir une musique authentique et universelle, capable de toucher le cœur et d’élever l’esprit.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour célébrer Noël en musique !

Réservation conseillée en ligne. .

13 rue du couvent Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 7 49 97 97 08 musicame.france@gmail.com

L’événement Concert de Noël Mulhouse a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace