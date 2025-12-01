Concert de Noël Munster

Concert de Noël Munster dimanche 21 décembre 2025.

place du Marché Munster Haut-Rhin

Dimanche 2025-12-21 17:00:00
2025-12-21 19:00:00

2025-12-21

Concert de Noël, Nicole Schwerer-Roll, mezzo, Fabienne Friederich, soprano, Denis Monhardt, orgue, Olivier Burkhart, David Goltzené, Christophe Kirchemeyer et Mathilde, trompettes, Fanny Martin, flûte.

place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 7 70 69 20 67  deneli.mo53@orange.fr

