Concert de Noël Munster
Concert de Noël Munster dimanche 21 décembre 2025.
Concert de Noël
place du Marché Munster Haut-Rhin
Début : Dimanche 2025-12-21 17:00:00
fin : 2025-12-21 19:00:00
2025-12-21
Concert de Noël, Nicole Schwerer-Roll, mezzo, Fabienne Friederich, soprano, Denis Monhardt, orgue, Olivier Burkhart, David Goltzené, Christophe Kirchemeyer et Mathilde, trompettes, Fanny Martin, flûte. .
place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 7 70 69 20 67 deneli.mo53@orange.fr
