[Concert de Noël] Musique classique Sainte-Marguerite-sur-Mer

[Concert de Noël] Musique classique

Eglise de Sainte-Marguerite Sainte-Marguerite-sur-Mer Seine-Maritime

Laissez-vous emporter par la magie des fêtes avec un concert de musique classique de Noël interprété par l’Ensemble Vocal Lyrico Presto ✨.

Une soirée pleine d’émotion, de douceur et de mélodies intemporelles, à partager en famille ou entre amis ❄️.

Réservation obligatoire. .

Eglise de Sainte-Marguerite Sainte-Marguerite-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 12 34

