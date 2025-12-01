[Concert de Noël] Musique classique Sainte-Marguerite-sur-Mer
Eglise de Sainte-Marguerite Sainte-Marguerite-sur-Mer Seine-Maritime
Début : 2025-12-20 18:00:00
2025-12-20
Laissez-vous emporter par la magie des fêtes avec un concert de musique classique de Noël interprété par l’Ensemble Vocal Lyrico Presto ✨.
Une soirée pleine d’émotion, de douceur et de mélodies intemporelles, à partager en famille ou entre amis ❄️.
Réservation obligatoire. .
