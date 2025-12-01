Concert de Noël Mussi-Chœur Eglise Saint Laurent Pont-à-Mousson
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-12-20 20:30:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Laissez-vous porter par les chants de Noël, lors du concert de Mussi-Chœur le samedi 20 décembre, à l’église Saint Laurent !Tout public
Eglise Saint Laurent 11 rue Saint Laurent Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est mussichoeur@gmail.com
English :
Let yourself be carried away by Christmas carols at the Mussi-Ch?ur concert on Saturday, December 20, at Saint Laurent church!
