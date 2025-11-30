Concert de Noël Naillat

Concert de Noël

2025-11-30

Concert exceptionnel en l’église de Naillat (folket chant). Participation libre au chapeau. Partage du verre de l’amitié à la salle des fêtes après le concert

Rens 05 55 89 07 27 .

Naillat 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 07 27

