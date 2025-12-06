Concert de Noël Église de Nay Nay
Concert de Noël Église de Nay Nay samedi 13 décembre 2025.
Concert de Noël
Église de Nay Chemin Eglise Nay Pyrénées-Atlantiques
Concert de Noël, quatre-vingt choristes et musiciens animeront cette soirée.
Acordéons de Lys, Ardalh, L’orchestre Caravelle, La Spalette, Chœur Pyrénéa
Organisé par la Pastorale de Nay au profit de la Banque Alimentaire de Nay. .
Église de Nay Chemin Eglise Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 57 64 96
