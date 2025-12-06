Concert de Noël Église de Nay Nay

Concert de Noël

Église de Nay Chemin Eglise Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Concert de Noël, quatre-vingt choristes et musiciens animeront cette soirée.

Acordéons de Lys, Ardalh, L’orchestre Caravelle, La Spalette, Chœur Pyrénéa

Organisé par la Pastorale de Nay au profit de la Banque Alimentaire de Nay. .

Église de Nay Chemin Eglise Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 57 64 96

L’événement Concert de Noël Nay a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay