Concert de Noel Nena Valverde Le Palais Royan Événements Royan samedi 27 décembre 2025.
Concert de Noel Nena Valverde
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime
Début : 2025-12-27
fin : 2025-12-27
2025-12-27
Un Noël en Swing avec Nena Valverde !
Laissez-vous emporter par la magie des fêtes avec un concert de swing jazz hors du temps !
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr
English :
A Swinging Christmas with Nena Valverde!
Let yourself be carried away by the magic of the festive season with a concert of timeless swing jazz!
German :
Eine Swing-Weihnacht mit Nena Valverde!
Lassen Sie sich von der Magie der Feiertage mit einem zeitlosen Swing-Jazz-Konzert mitreißen!
Italiano :
Un Natale in bilico con Nena Valverde!
Lasciatevi trasportare dalla magia delle feste con un concerto di swing jazz senza tempo!
Espanol :
¡Una Navidad llena de swing con Nena Valverde!
¡Déjate llevar por la magia de las fiestas con un concierto de swing jazz atemporal!
