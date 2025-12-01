Concert de Noël Nettancourt
Concert de Noël Nettancourt dimanche 14 décembre 2025.
Concert de Noël
Nettancourt Meuse
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 15:30:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Concert de Noël par le chœur Vocalyse et l’ensemble instrumental des professeurs du Conservatoire de Chatou.Tout public
5 .
Nettancourt 55800 Meuse Grand Est +33 6 84 98 87 42
English :
Christmas concert by the Vocalyse choir and the Conservatoire de Chatou teachers’ instrumental ensemble.
German :
Weihnachtskonzert des Ch?ur Vocalyse und des Instrumentalensembles der Lehrer des Konservatoriums von Chatou.
Italiano :
Concerto di Natale del coro Vocalyse e dell’ensemble strumentale dei docenti del Conservatorio di Chatou.
Espanol :
Concierto de Navidad del coro Vocalyse y del conjunto instrumental de profesores del Conservatorio de Chatou.
L’événement Concert de Noël Nettancourt a été mis à jour le 2025-09-01 par OT SUD MEUSE