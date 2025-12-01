Concert de Noël Nettancourt

Concert de Noël

Dimanche 2025-12-14 15:30:00

Concert de Noël par le chœur Vocalyse et l’ensemble instrumental des professeurs du Conservatoire de Chatou.Tout public

Nettancourt 55800 Meuse Grand Est +33 6 84 98 87 42

English :

Christmas concert by the Vocalyse choir and the Conservatoire de Chatou teachers’ instrumental ensemble.

German :

Weihnachtskonzert des Ch?ur Vocalyse und des Instrumentalensembles der Lehrer des Konservatoriums von Chatou.

Italiano :

Concerto di Natale del coro Vocalyse e dell’ensemble strumentale dei docenti del Conservatorio di Chatou.

Espanol :

Concierto de Navidad del coro Vocalyse y del conjunto instrumental de profesores del Conservatorio de Chatou.

