Concert de Noël Nollaig Shona Christmas songs Langensoultzbach

1 rue de Nehwiller Langensoultzbach Bas-Rhin

Mercredi 2025-12-03 20:00:00

2025-12-03

Concert de Noël aux accents gaéliques, avec le duo Ionnda (chant et harpe). Nollaig Shona ! est un programme pétillant construit autour de mélodies populaires, où les airs dansants se mêleront à des mélodies plus spirituelles telles Silent night ou O come Emmanuel .

1 rue de Nehwiller Langensoultzbach 67360 Bas-Rhin Grand Est +33 6 22 49 06 38

English :

Christmas concert with a Gaelic accent, featuring the Ionnda duo (vocals and harp). Nollaig Shona! is a sparkling program built around popular melodies, where dance tunes mingle with more spiritual melodies such as Silent night or O come Emmanuel .

German :

Gälisch angehauchtes Weihnachtskonzert mit dem Duo Ionnda (Gesang und Harfe). Nollaig Shona! ist ein spritziges Programm, das um populäre Melodien herum aufgebaut ist, wobei sich tanzbare Melodien mit geistlicheren Melodien wie Stille Nacht oder O come Emmanuel vermischen werden.

Italiano :

Un concerto di Natale dal sapore gaelico, con il duo Ionnda (voce e arpa). Nollaig Shona è un programma frizzante costruito su melodie popolari, in cui brani di danza si mescolano a melodie più spirituali come Silent night e O come Emmanuel .

Espanol :

Un concierto de Navidad con sabor gaélico, en el que participa el dúo Ionnda (voz y arpa). Nollaig Shona es un programa chispeante construido en torno a melodías populares, donde las melodías de baile se mezclan con melodías más espirituales como Noche de paz y O come Emmanuel .

