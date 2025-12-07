Concert de Noël Nõstre Nadau Le Bourg Cussac
Concert de Noël Nõstre Nadau Le Bourg Cussac dimanche 7 décembre 2025.
Concert de Noël Nõstre Nadau
Le Bourg Eglise Cussac Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Venez assister au concert de Noël des chorales Cantarelle et Choeur en Tête. .
Le Bourg Eglise Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 53 43 23
English : Concert de Noël Nõstre Nadau
L’événement Concert de Noël Nõstre Nadau Cussac a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Ouest Limousin