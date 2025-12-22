Concert de Noël, Obersaasheim

dimanche 11 janvier 2026

Concert de Noël

Obersaasheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Dimanche 2026-01-11 16:00:00
fin : 2026-01-11

Date(s) :
2026-01-11

Concert de Noël chanté en alsacien Wihnàchta bi uns d’Heim , interprété par le duo de Christiane Simon et Denis Schneider. 0  .

Obersaasheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 27 79 16 70 

