Concert de Noël Oeuvres sacrées et chants traditionnels Saumur

Début : 2025-12-17 20:00:00

fin : 2025-12-17

L’Eglise Notre-Dame des Ardilliers accueille un concert, chanté par l’Académie Musicale de Liesse (basée à Précigné dans la Sarthe), constituée de 120 jeunes garçons.

Venez en famille découvrir un chœur unique en France !

Au programme œuvres sacrées et chants traditionnels.

Mercredi 17 décembre 2025 à partir de 20h. .

+33 7 55 63 90 96 contact@academiemusicaledeliesse.fr

English :

The Eglise Notre-Dame des Ardilliers hosts a concert, sung by the Académie Musicale de Liesse (based in Précigné, Sarthe), made up of 120 young boys.

Bring the whole family and discover a choir unique in France!

