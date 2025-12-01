Concert de Noël Oeuvres sacrées et chants traditionnels Saumur
Place Notre-Dame des Ardilliers Saumur Maine-et-Loire
Début : 2025-12-17 20:00:00
2025-12-17
L’Eglise Notre-Dame des Ardilliers accueille un concert, chanté par l’Académie Musicale de Liesse (basée à Précigné dans la Sarthe), constituée de 120 jeunes garçons.
Venez en famille découvrir un chœur unique en France !
Au programme œuvres sacrées et chants traditionnels.
PRECISIONS HORAIRES
Mercredi 17 décembre 2025 à partir de 20h. .
Place Notre-Dame des Ardilliers Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 55 63 90 96 contact@academiemusicaledeliesse.fr
English :
The Eglise Notre-Dame des Ardilliers hosts a concert, sung by the Académie Musicale de Liesse (based in Précigné, Sarthe), made up of 120 young boys.
Bring the whole family and discover a choir unique in France!
