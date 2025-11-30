Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de Noël Ohlungen

Concert de Noël Ohlungen dimanche 30 novembre 2025.

Rue de l’église Ohlungen Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-11-30 16:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-30

Concert de Noël à l’église d’Ohlungen.
Rue de l’église Ohlungen 67590 Bas-Rhin Grand Est +33 6 42 92 97 59  jacky.schneider@ohlungen-keffendorf.com

English :

Christmas concert at Ohlungen church.

German :

Weihnachtskonzert in der Kirche von Ohlungen.

Italiano :

Concerto di Natale nella chiesa di Ohlungen.

Espanol :

Concierto de Navidad en la iglesia de Ohlungen.

L’événement Concert de Noël Ohlungen a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau