Concert de Noël Ohlungen
Concert de Noël Ohlungen dimanche 30 novembre 2025.
Concert de Noël
Rue de l’église Ohlungen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2025-11-30 16:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-30
Concert de Noël à l’église d’Ohlungen.
Rue de l’église Ohlungen 67590 Bas-Rhin Grand Est +33 6 42 92 97 59 jacky.schneider@ohlungen-keffendorf.com
English :
Christmas concert at Ohlungen church.
German :
Weihnachtskonzert in der Kirche von Ohlungen.
Italiano :
Concerto di Natale nella chiesa di Ohlungen.
Espanol :
Concierto de Navidad en la iglesia de Ohlungen.
