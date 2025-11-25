Concert de Noël Oldarra Rue Saint Martin Biarritz
Concert de Noël Oldarra
Rue Saint Martin Eglise Saint Martin Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Oldarra (qui signifie élan en basque) est composé de quarante chanteurs amateurs.
Pour ce traditionnel concert de Noël, le chœur d’hommes Oldarra sera accompagné par le chœur mixte Mendixola d’Hasparren et par quelques musiciens. .
Rue Saint Martin Eglise Saint Martin Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 41 59 41
