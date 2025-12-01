Concert de Noël Orchestre de chambre de Nouvelle-Aquitaine Acropolya La Roche-Posay

Concert de Noël Orchestre de chambre de Nouvelle-Aquitaine Acropolya La Roche-Posay samedi 20 décembre 2025.

Acropolya 36 Les Chaumettes La Roche-Posay Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Venez vivre, petits et grands, un moment suspendu, où chaque note est un flocon, chaque accord une caresse d’hiver…

* Samedi 20 décembre, la salle Acropolya devient écrin de lumière pour un Concert de Gala exceptionnel. Sous la baguette inspirée de l’Orchestre de Chambre de Nouvelle-Aquitaine, résonnera la sublime 40ème symphonie de W.A. Mozart, un chef-d’œuvre vibrant, aux accents célestes, qui fera danser les étoiles dans vos cœurs. Tarifs 30€ 25€ et gratuit 16 ans. .

Acropolya 36 Les Chaumettes La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 86 20 59

