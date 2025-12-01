Concert de Noël Orchestre de chambre de Nouvelle-Aquitaine Acropolya La Roche-Posay
Acropolya 36 Les Chaumettes La Roche-Posay Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Venez vivre, petits et grands, un moment suspendu, où chaque note est un flocon, chaque accord une caresse d’hiver…
* Samedi 20 décembre, la salle Acropolya devient écrin de lumière pour un Concert de Gala exceptionnel. Sous la baguette inspirée de l’Orchestre de Chambre de Nouvelle-Aquitaine, résonnera la sublime 40ème symphonie de W.A. Mozart, un chef-d’œuvre vibrant, aux accents célestes, qui fera danser les étoiles dans vos cœurs. Tarifs 30€ 25€ et gratuit 16 ans. .
Acropolya 36 Les Chaumettes La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 86 20 59
