Concert de Noël Orchestre Stereo

Église catholique Monswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-21 16:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

.

Église catholique Monswiller 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 37 77 12 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert de Noël Orchestre Stereo Monswiller a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de tourisme de Saverne et sa région