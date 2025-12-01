Concert de Noël Orchestre symphonique Allegro Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère

Concert de Noël Orchestre symphonique Allegro

L’Orchestre symphonique Allegro forme un effectif d’une quarantaine de musiciens, composé d’élèves de troisième cycle et d’étudiants en cycle d’orientation professionnelle (COP), soutenus selon les projets par quelques professeurs du Conservatoire.

The Allegro Symphony Orchestra is a group of some forty musicians, made up of post-graduate students and students on the professional orientation cycle (COP), supported by a number of Conservatory teachers depending on the project.

Das Allegro-Sinfonieorchester besteht aus etwa 40 Musikern, die sich aus Schülern des dritten Zyklus und Studenten des Berufsorientierungszyklus (COP) zusammensetzen und je nach Projekt von einigen Lehrern des Konservatoriums unterstützt werden.

L’Allegro Symphony Orchestra è un gruppo di circa quaranta musicisti, composto da studenti post-laurea e studenti del ciclo di orientamento professionale (COP), affiancati da alcuni docenti del Conservatorio a seconda del progetto.

La Orchestre symphonique Allegro es un grupo de unos cuarenta músicos, formado por estudiantes de postgrado y del curso de orientación profesional (COP), apoyados por varios profesores del Conservatorio en función del proyecto.

