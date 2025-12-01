Concert de Noël Orgue et chant lyrique Eglise Notre Dame de Beauvoir Istres
Lundi 22 décembre 2025 de 17h30 à 18h30. Eglise Notre Dame de Beauvoir Centre ancien Istres Bouches-du-Rhône
Tatiana Faucounau, chanteuse lyrique et Christophe Druminy, à l’orgue et au piano, vous donnent rendez-vous à l’église Notre Dame De Beauvoir pour un concert de Noël exceptionnel !
En accès libre le soir du spectacle (dans la limite des places disponibles). .
Eglise Notre Dame de Beauvoir Centre ancien Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr
English :
Tatiana Faucounau, lyric singer, and Christophe Druminy, organ and piano, invite you to Notre Dame De Beauvoir church for an exceptional Christmas concert!
German :
Tatiana Faucounau, eine lyrische Sängerin, und Christophe Druminy an der Orgel und am Klavier laden Sie zu einem außergewöhnlichen Weihnachtskonzert in die Kirche Notre Dame De Beauvoir ein!
Italiano :
Tatiana Faucounau, cantante lirica, e Christophe Druminy, organo e pianoforte, saranno nella chiesa di Notre Dame De Beauvoir per un eccezionale concerto di Natale!
Espanol :
Tatiana Faucounau, cantante de ópera, y Christophe Druminy, órgano y piano, estarán en la iglesia de Notre Dame De Beauvoir para ofrecer un excepcional concierto de Navidad
