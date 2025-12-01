Concert de Noël orgue et flûte accompagnés par la chorale les Pinsons du Vignoble Turckheim

Concert de Noël orgue et flûte accompagnés par la chorale les Pinsons du Vignoble Turckheim dimanche 14 décembre 2025.

Concert de Noël orgue et flûte accompagnés par la chorale les Pinsons du Vignoble

Rue du Conseil Turckheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-14 17:30:00

fin : 2025-12-14 18:30:00

Date(s) :

2025-12-14

Flûte et orgue avec Marie Pierre et Francis AUCLAIR accompagnés des chants de Noël de la chorale des Pinsons du Vignoble de NIedermorschwihr.

Concert d’orgue et de flûte avec Marie Pierre et Francis AUCLAIR accompagnés avec ces chants de Noël de la chorale d’enfants de Niedermorschwihr Les Pinsons du Vignoble .

Rue du Conseil Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 6 78 99 88 96 francis.auclair@wanadoo.fr

English :

Flute and organ with Marie Pierre and Francis AUCLAIR, accompanied by Christmas carols from the Pinsons du Vignoble de NIedermorschwihr choir.

German :

Flöte und Orgel mit Marie Pierre und Francis AUCLAIR, begleitet von Weihnachtsliedern des Chors « Les Pinsons du Vignoble » aus NIedermorschwihr.

Italiano :

Flauto e organo con Marie Pierre e Francis AUCLAIR, accompagnati dai canti natalizi del coro Pinsons du Vignoble de NIedermorschwihr.

Espanol :

Flauta y órgano con Marie Pierre y Francis AUCLAIR, acompañados de villancicos del coro Pinsons du Vignoble de NIedermorschwihr.

L’événement Concert de Noël orgue et flûte accompagnés par la chorale les Pinsons du Vignoble Turckheim a été mis à jour le 2025-09-24 par Office de tourisme de Colmar