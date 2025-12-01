Concert de Noël Orgue et trio vocal Resonate Saint-Amand-Montrond
Rue Porte Verte Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : Dimanche 2025-12-21 15:30:00
fin : 2025-12-21 17:45:00
2025-12-21
Concert oragnisé par les Amis de l’Orgue
Le trio vocal est formé de Lucie Droy, Bertrand et Marie-Clothilde de Salvert et sera accompagné à l’orgue par Alexis Droy. Au programme Bach, Jehn Alain, Boëly, Jean Bouvard, Clérambault, Monteclair, Kodaly. Prix de 10 € à 15 € 15 .
Concert organized by the Friends of the Organ
