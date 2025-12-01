Concert de Noël Orgue et Voix SAINT-SAVIN Saint-Savin
Concert de Noël Orgue et Voix SAINT-SAVIN Saint-Savin dimanche 21 décembre 2025.
Concert de Noël Orgue et Voix
SAINT-SAVIN Abbatiale Saint-Savin Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-21 15:00:00
fin : 2025-12-21
2025-12-21
Avec Loriane Llorca (Pau) à l’orgue et Benjamin Bouyssou, Alex Seguin, Mikael Vidal, Pascal Chaumont, chanteurs.
Programme autour des Misteri de Nadau chants bigourdans et musique traditionnelle occitane.
SAINT-SAVIN Abbatiale Saint-Savin 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie musiqueanciennepaysdesgaves@gmail.com
English :
With Loriane Llorca (Pau) on organ and Benjamin Bouyssou, Alex Seguin, Mikael Vidal, Pascal Chaumont, singers.
Program based on the Misteri de Nadau: Bigourdan songs and traditional Occitan music.
German :
Mit Loriane Llorca (Pau) an der Orgel und Benjamin Bouyssou, Alex Seguin, Mikael Vidal, Pascal Chaumont, Sänger.
Programm rund um die Misteri de Nadau: Gesänge aus Bigbourdan und traditionelle okzitanische Musik.
Italiano :
Con Loriane Llorca (Pau) all’organo e i cantanti Benjamin Bouyssou, Alex Seguin, Mikael Vidal e Pascal Chaumont.
Programma basato sui Misteri de Nadau: canzoni di Bigourdan e musica tradizionale occitana.
Espanol :
Con Loriane Llorca (Pau) al órgano y los cantantes Benjamin Bouyssou, Alex Seguin, Mikael Vidal y Pascal Chaumont.
Programa en torno al Misteri de Nadau: canciones de Bigourdan y música tradicional occitana.
