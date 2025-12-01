Concert de Noël OSVS

Salle des fêtes Tonnay-Boutonne Charente-Maritime

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 20:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Concert de l’orchestre

.

Salle des fêtes Tonnay-Boutonne 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 13 98 02

English :

false

L’événement Concert de Noël OSVS Tonnay-Boutonne a été mis à jour le 2025-12-02 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme