Concert de Noël Eglise Saint Martin Oudon

L’association O’CAP organise un concert de Noël le dimanche 7 décembre dans l’église Saint Martin d’Oudon avec le choeur de chambre ARIA VOCE composé de 31 choristes (fondé à Rezé en 1995).

Le programme A Cappella intitulé « Once upon a song » sera dédié à la musique américaine, des chants amérindiens aux grands compositeurs américain (Aaron Copland, Samuel Barber…) en passant par le gospel, le jazz, les musiques de film et la comédie musicale.

Participation au chapeau, tarif conseillé 10€

Réservation recommandée sur internet ou par téléphone. .

Eglise Saint Martin 18 Place Saint Martin Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 80 04

