Concert de Noël Place de l’Eglise Ourches

Concert de Noël

Place de l’Eglise Eglise Ourches Drôme

Début : 2025-12-18 19:30:00

fin : 2025-12-18 19:30:00

2025-12-18

Avec Marine Beelen soprano et Martin Bauer viole et flûte De Bach à Prévert avec une crèche provençale.

Place de l’Eglise Eglise Ourches 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes ourchesenfait@orange.fr

With Marine Beelen soprano and Martin Bauer viol and flute From Bach to Prévert with a Provencal crib.

