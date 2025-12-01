Concert de Noël Place de l’Eglise Ourches

Concert de Noël Place de l’Eglise Ourches jeudi 18 décembre 2025.

Concert de Noël

Place de l’Eglise Eglise Ourches Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-18 19:30:00
fin : 2025-12-18 19:30:00

Date(s) :
2025-12-18

Avec Marine Beelen soprano et Martin Bauer viole et flûte De Bach à Prévert avec une crèche provençale.
  .

Place de l’Eglise Eglise Ourches 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   ourchesenfait@orange.fr

English :

With Marine Beelen soprano and Martin Bauer viol and flute From Bach to Prévert with a Provencal crib.

L’événement Concert de Noël Ourches a été mis à jour le 2025-12-05 par Valence Romans Tourisme