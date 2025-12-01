Concert de Noël Place de l’Eglise Ourches
Concert de Noël Place de l’Eglise Ourches jeudi 18 décembre 2025.
Concert de Noël
Place de l’Eglise Eglise Ourches Drôme
Tarif : – –
Début : 2025-12-18 19:30:00
fin : 2025-12-18 19:30:00
2025-12-18
Avec Marine Beelen soprano et Martin Bauer viole et flûte De Bach à Prévert avec une crèche provençale.
Place de l’Eglise Eglise Ourches 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes ourchesenfait@orange.fr
English :
With Marine Beelen soprano and Martin Bauer viol and flute From Bach to Prévert with a Provencal crib.
