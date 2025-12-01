Concert de Noël par Do Dièse

1 Place de l’Église Avoine Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Nous avons le plaisir d’annoncer notre traditionnel concert de Noël réunissant les ateliers vocaux Dilido (chants du monde) et Gospel ! Le concert sera sous la direction de Nathalie Lechevalier.

1 Place de l’Église Avoine 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 98 01 68 93 dodiesechinon@gmail.com

English :

We are delighted to announce our traditional Christmas concert featuring the Dilido (world music) and Gospel vocal workshops! The concert will be conducted by Nathalie Lechevalier.

L’événement Concert de Noël par Do Dièse Avoine a été mis à jour le 2025-12-08 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme