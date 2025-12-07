Concert de Noël par la Chorale Contrepoint de Saumur Le Coudray-Macouard

Concert de Noël par la Chorale Contrepoint de Saumur

Rue de l’église Le Coudray-Macouard Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

L’Association pour la Protection du Patrimoine du Coudray-Macouard est heureuse de vous présenter son prochain événement dans le cadre des Seigneuriales 2025 il s’agit de son concert de Noël.

Avec près de 50 choristes, placée sous la direction de Christian Foulonneau avec Jean-Marc Le Corre au piano, la Chorale Contrepoint vous invite à venir célébrer la magie des fêtes avec un répertoire classique (Mozart, Bach, Haendel, …) suivi de chants de Noël traditionnels.

Un moment de partage et un voyage musical inoubliable dans le cadre historique et acoustique exceptionnel de l’église Saint-Aubin, un joyau de notre patrimoine.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 7 décembre 2025 Horaires de représentation de 16h à 17h30. .

Rue de l’église Le Coudray-Macouard 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 58 14 47 88

English :

The Association pour la Protection du Patrimoine du Coudray-Macouard is delighted to present its next event as part of the Seigneuriales 2025 : its Christmas concert.

German :

Die Association pour la Protection du Patrimoine du Coudray-Macouard freut sich, Ihnen ihre nächste Veranstaltung im Rahmen der Seigneuriales 2025 vorstellen zu können: Es handelt sich um ihr Weihnachtskonzert.

Italiano :

L’Association pour la Protection du Patrimoine du Coudray-Macouard è lieta di presentare il suo prossimo evento nell’ambito di Seigneuriales 2025 : il concerto di Natale.

Espanol :

La Association pour la Protection du Patrimoine du Coudray-Macouard se complace en presentar su próximo evento en el marco de las Seigneuriales 2025 : su concierto de Navidad.

