Concert de Noël par la Chorale de Villers-Bocage Villers-Bocage

Concert de Noël par la Chorale de Villers-Bocage

Eglise Villers-Bocage Calvados

Début : 2025-12-21 15:30:00

fin : 2025-12-21 17:30:00

2025-12-21

Venez assister au concert de Noël proposé par la chorale de Villers-Bocage.

Eglise Villers-Bocage 14310 Calvados Normandie +33 2 31 77 02 18

English : Concert de Noël par la Chorale de Villers-Bocage

Come and enjoy a Christmas concert by the Villers-Bocage choir.

