Concert de Noël par la Compagnie Estival Saint-Avit-Sénieur

Concert de Noël par la Compagnie Estival

Presbytère Saint-Avit-Sénieur Dordogne

La compagnie Estival vous invite pour son concert de Noël, qui aura lieu cette année dans le presbytère de St Avit Sénieur.

Au programme gospel et chants traditionnels.

Venez chanter avec nous avec un vin chaud ( offert )et toujours des friandises. .

Presbytère Saint-Avit-Sénieur 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 92 57 compagniestival@orange.fr

