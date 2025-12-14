Concert de Noël par la Compagnie Estival Saint-Avit-Sénieur
Concert de Noël par la Compagnie Estival Saint-Avit-Sénieur dimanche 21 décembre 2025.
Presbytère Saint-Avit-Sénieur Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-12-21
2025-12-21
La compagnie Estival vous invite pour son concert de Noël, qui aura lieu cette année dans le presbytère de St Avit Sénieur.
Au programme gospel et chants traditionnels.
Venez chanter avec nous avec un vin chaud ( offert )et toujours des friandises. .
Presbytère Saint-Avit-Sénieur 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 92 57 compagniestival@orange.fr
