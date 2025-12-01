Concert de Noël par la Maîtrise de la Cathédrale du Puy Cathédrale du Puy en Velay Le Puy-en-Velay

Concert de Noël par la Maîtrise de la Cathédrale du Puy

Cathédrale du Puy en Velay 8 rue du Cloître Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Vivez un moment magique en assistant au superbe concert de Noël proposé par la Maîtrise de la Cathédrale du Puy-en-Velay. Le dimanche 14 décembre à 17h en la Cathédrale Notre-Dame du Puy.

Experience a magical moment at the superb Christmas concert by the Maîtrise de la Cathédrale du Puy-en-Velay. Sunday December 14 at 5pm in the Cathedral of Notre-Dame du Puy.

