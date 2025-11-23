Concert de Noël par le conservatoire Clément Janequin La Cabane du Lac Châtellerault

Concert de Noël par le conservatoire Clément Janequin

Concert de Noël par le conservatoire Clément Janequin La Cabane du Lac Châtellerault samedi 20 décembre 2025.

Concert de Noël par le conservatoire Clément Janequin

La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20

Date(s) :
2025-12-20

  .

La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 80  lacabanedulac@grand-chatellerault.fr

English : Concert de Noël par le conservatoire Clément Janequin

German : Concert de Noël par le conservatoire Clément Janequin

Italiano :

Espanol : Concert de Noël par le conservatoire Clément Janequin

L’événement Concert de Noël par le conservatoire Clément Janequin Châtellerault a été mis à jour le 2025-11-21 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne