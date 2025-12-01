Concert de Noël par le Conservatoire de musique de Montélimar Agglomération Temple protestant de Montélimar Montélimar

Concert de Noël par le Conservatoire de musique de Montélimar Agglomération

Temple protestant de Montélimar 1 rue Porte Neuve Montélimar Drôme

Début : 2025-12-10 18:30:00

2025-12-10

Concert de Noël par les élèves du Conservatoire de musique de Montélimar Agglomération.

Temple protestant de Montélimar 1 rue Porte Neuve Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 56 conservatoire@montelimar-agglo.fr

English :

Christmas concert by students from the Montélimar Agglomération music conservatory.

German :

Weihnachtskonzert von Schülern des Musikkonservatoriums von Montélimar Agglomération.

Italiano :

Concerto di Natale degli studenti del conservatorio di musica di Montélimar Agglomération.

Espanol :

Concierto de Navidad de los alumnos del conservatorio de música de Montélimar Agglomération.

