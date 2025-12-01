Concert de Noël par le Conservatoire de musique de Montélimar Agglomération Temple protestant de Montélimar Montélimar
Temple protestant de Montélimar 1 rue Porte Neuve Montélimar Drôme
Début : 2025-12-10 18:30:00
fin : 2025-12-10
2025-12-10
Concert de Noël par les élèves du Conservatoire de musique de Montélimar Agglomération.
Temple protestant de Montélimar 1 rue Porte Neuve Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr
English :
Christmas concert by students from the Montélimar Agglomération music conservatory.
German :
Weihnachtskonzert von Schülern des Musikkonservatoriums von Montélimar Agglomération.
Italiano :
Concerto di Natale degli studenti del conservatorio di musica di Montélimar Agglomération.
Espanol :
Concierto de Navidad de los alumnos del conservatorio de música de Montélimar Agglomération.
