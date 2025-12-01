Concert de Noël par le Quatuor vocal Le Cénacle à 18h00 en l’église de Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge

Concert de Noël par le Quatuor vocal Le Cénacle à 18h00 en l’église de Livarot

Livarot Eglise de Livarot Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Début : 2025-12-20 18:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Concert de Noël du Quatuor vocal Le Cénacle organisé par les amis de l’église de La Croupte le samedi 20 décembre à 18h00 en l’église de Livarot.

Chants sacrés et populaires de Noël. .

Livarot Eglise de Livarot Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 81 08 01 03

English : Concert de Noël par le Quatuor vocal Le Cénacle à 18h00 en l’église de Livarot

Christmas concert by the vocal quartet Le Cénacle organized by the friends of the La Croupte church on Saturday December 20 at 6:00 pm in the Livarot church.

