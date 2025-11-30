Concert de Noël par l’Echo des deux Lacs Munster

Concert de Noël par l’Echo des deux Lacs Munster dimanche 30 novembre 2025.

Concert de Noël par l’Echo des deux Lacs

place du Marché Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-30 17:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Les Cors des Alpes vous invitent à une soirée musicale envoûtante, où leurs sonorités majestueuses résonneront dans l’air frais de l’hiver.

Laissez-vous transporter par des mélodies authentiques et puissantes qui célèbrent la nature et la saison des fêtes.

Les Cors des Alpes vous invitent à une animation musicale envoûtante, où leurs sonorités majestueuses résonneront dans l’air frais de l’hiver.

Laissez-vous transporter par des mélodies authentiques et puissantes qui célèbrent la nature et la saison des fêtes. .

place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu

English :

Les Cors des Alpes invite you to an enchanting musical evening, where their majestic sounds will resonate in the fresh winter air.

Let yourself be transported by authentic, powerful melodies that celebrate nature and the festive season.

German :

Die Alphornbläser laden Sie zu einem bezaubernden musikalischen Abend ein, an dem ihre majestätischen Klänge in der frischen Winterluft widerhallen werden.

Lassen Sie sich von den authentischen und kraftvollen Melodien mitreißen, die die Natur und die Weihnachtszeit feiern.

Italiano :

Les Cors des Alpes vi invitano a un’incantevole serata musicale, dove i loro toni maestosi risuoneranno nella fresca aria invernale.

Lasciatevi trasportare da melodie autentiche e potenti che celebrano la natura e la stagione delle feste.

Espanol :

Les Cors des Alpes le invitan a una encantadora velada musical, donde sus majestuosos tonos resonarán en el fresco aire invernal.

Déjese transportar por melodías auténticas y poderosas que celebran la naturaleza y la temporada festiva.

L’événement Concert de Noël par l’Echo des deux Lacs Munster a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de tourisme de la vallée de Munster