Concert de noël par l’Ensemble des Rhinwagges Haguenau

Concert de noël par l’Ensemble des Rhinwagges

Place Albert Schweitzer Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-11-30 17:00:00

fin : 2025-11-30 18:30:00

2025-11-30

Philippe Hechler, directeur des Rhinwagges, a préparé un programme varié sur le thème de Noël. Varié, car outre des pièces solistiques diverses, le public aura à nouveau le plaisir d'apprécier les voix de leurs chanteurs Noëlle Braeuner et Stephane Wolf, dans des airs traditionnels ou inédits ! Varié également dans le choix du programme où des morceaux de musique classique alterneront avec des standards connus ou des chansons plus intimistes. Bref, un programme qui ravira sans nul doute l'auditoire, et qui, l'espace d 'un moment, fera certainement oublier soucis et tracas quotidiens.

Place Albert Schweitzer Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est a.blaess0103@gmail.com

