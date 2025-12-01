Concert de Noël par l’ensemble Musicâme Kaysersberg Vignoble

Concert de Noël par l’ensemble Musicâme

41 rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-12-19 20:00:00

fin : 2025-12-19 21:15:00

2025-12-19

Magnifique concert au répertoire varié comprenant des oeuvres cultes classiques mais aussi des musiques traditionnelles de Noël.

Pour la première fois à Kaysersberg, rejoignez Musicâme France pour un concert de Noël exceptionnel.

Plongez dans un voyage musical émouvant et festif, où chaque note évoque l’élégance des grandes œuvres et l’esprit chaleureux de Noël.

Laissez-vous porter par un moment d’émotion et de grâce au cœur du merveilleux village Alsacien de Kaysersberg.

Programme

– J.Strauss “Die Fledermaus” Ouverture

– P.I.Tchaïkovsky “Casse-noisette” Valse des fleurs

– J.Williams Harry Potter “Hedwig’s Theme”

– A.Corelli Concerto de Noël

– C.P.E Bach Concerto pour flûte en La Maj.

– A.Albinoni Adagio

– A.Vivaldi Les Quatre Saisons: Concerto en Fa min “l’hiver”

Chants de Nöel Il est né le divin enfant , We wish you a merry Christmas

Artistes Flûtes Issam Garfi ; Violon-solo Marie-Claudine Papadopoulos, second violon Clotilde Sors ; Alto Jean-Christophe Garzia ; Violoncelle Alexandre Vay

Réservez dès maintenant vos billets pour ce concert de Noël à Kaysersberg — une soirée inoubliable vous attend ! .

41 rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 7 49 97 97 08 musicame.france@gmail.com

English :

A magnificent concert with a varied repertoire including classical cult works as well as traditional Christmas music.

German :

Wunderschönes Konzert mit einem vielfältigen Repertoire, das klassische Kultwerke, aber auch traditionelle Weihnachtsmusik umfasst.

Italiano :

Un magnifico concerto con un repertorio vario che comprende classici e musica tradizionale natalizia.

Espanol :

Un magnífico concierto con un repertorio variado que incluye tanto clásicos como música tradicional navideña.

