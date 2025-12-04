Concert de noël par l’ensemble national des bandouristes d’ukraine Théâtre Saint Louis Pau
Concert de noël par l’ensemble national des bandouristes d’ukraine
Théâtre Saint Louis 1 Rue Saint-Louis Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
2025-12-04
L’ensemble National des Bandouristes d’Ukraine, portant le nom du compositeur Hryhorii Maiboroda, est l’un des ensembles les plus prestigieux du pays. Fondé de en 1918 à Kyiv, il réunit des artistes virtuoses qui chantent et jouent simultanément de la bandura, instrument emblématique de l’âme ukrainienne.
La musique raconte l’histoire, la culture et l’esprit du peuple ukrainien. Elle nous invite à partager l’émotion, la beauté et la solidarité, valeurs universelles de Noël. .
Théâtre Saint Louis 1 Rue Saint-Louis Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 vesna64.association@gmail.com
