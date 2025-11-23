Concert de Noël par l’Ensemble Vocal de Nantes Chapelle de l’Immaculée Nantes
Concert de Noël par l’Ensemble Vocal de Nantes Chapelle de l’Immaculée Nantes dimanche 23 novembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-11-23 17:00 – 18:30
Gratuit : non 15 €, 12 € (prévente sur le site internet), 10 € Billetterie : https://www.ensemble-vocal-de-nantes.fr/ Pour tout public
Chantons ensemble ! avec au programme Vivaldi, Poulenc, Duruflé, Alain, Rutter et chants populaires
Chapelle de l’Immaculée Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
0680728140 https://www.ensemble-vocal-de-nantes.fr