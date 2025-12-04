Concert de Noël par l’ensemble vocal Oriana à Niort Église Saint-Étienne du Port Niort

Concert de Noël par l’ensemble vocal Oriana à Niort

Église Saint-Étienne du Port 50 Rue Gambetta Niort Deux-Sèvres

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

L’ensemble vocal Oriana vous convie à un concert d’exception.

Sous la direction artistique de Doriane Chomiac de Sas le chœur proposera des extraits du Messie de Haendel et des noëls traditionnels.

Avec la soprano Judith Charron, Guillaume Corti au piano, Julien Sautel à la trompette et Laurent Texier à la cornemuse.

Billetterie en ligne sur https://www.ensemble-vocal-oriana.com/

Ou appeler le 06 74 63 42 19

Réservations conseillées .

Église Saint-Étienne du Port 50 Rue Gambetta Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

