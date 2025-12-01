Concert de Noël par les Ateliers des Arts Église Sainte-Thérèse du Val Vert Le Puy-en-Velay

Concert de Noël par les Ateliers des Arts

Début : 2025-12-19 20:30:00

fin : 2025-12-19

2025-12-19

Pour clôturer l’année, le conservatoire de l’agglomération du Puy-en-Velay Les ateliers des arts vous invite à découvrir le talent et le travail des élèves du conservatoire. Ne manquez pas cette opportunité de plonger dans la magie de Noël.

Église Sainte-Thérèse du Val Vert 18 Pl. Eugène Pebellier Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35 ateliersdesarts@lepuyenvelay.fr

English :

To bring the year to a close, the conservatoire de l?agglomération du Puy-en-Velay Les ateliers des arts invites you to discover the talent and work of its students. Don’t miss this opportunity to immerse yourself in the magic of Christmas.

