Concert de Noël par les chœurs des Maîtres Enchanteurs Eglise Saint-Lazare Cadolive
Concert de Noël par les chœurs des Maîtres Enchanteurs
Dimanche 30 novembre 2025 à partir de 15h30. Eglise Saint-Lazare 16 montée de l’Église Cadolive Bouches-du-Rhône
Début : 2025-11-30 15:30:00
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Chants de Noël traditionnels provençaux, ukrainiens par les chœurs des Maîtres Enchanteurs.
Sous la direction de Annick Deschamps avec Monique Theus au piano. .
Eglise Saint-Lazare 16 montée de l’Église Cadolive 13950 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 04 63 18
English :
Traditional Provencal and Ukrainian Christmas carols by the Maîtres Enchanteurs choir.
German :
Traditionelle provenzalische und ukrainische Weihnachtslieder von den Ch?urs des Maîtres Enchanteurs.
Italiano :
Canti natalizi tradizionali provenzali e ucraini cantati dal coro Maîtres Enchanteurs.
Espanol :
Villancicos tradicionales provenzales y ucranianos cantados por el coro Maîtres Enchanteurs.
L’événement Concert de Noël par les chœurs des Maîtres Enchanteurs Cadolive a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile