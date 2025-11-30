Concert de Noël par les chœurs des Maîtres Enchanteurs Eglise Saint-Lazare Cadolive

Concert de Noël par les chœurs des Maîtres Enchanteurs

Dimanche 30 novembre 2025 à partir de 15h30. Eglise Saint-Lazare 16 montée de l’Église Cadolive Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-30 15:30:00

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Chants de Noël traditionnels provençaux, ukrainiens par les chœurs des Maîtres Enchanteurs.

Sous la direction de Annick Deschamps avec Monique Theus au piano. .

Eglise Saint-Lazare 16 montée de l’Église Cadolive 13950 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 04 63 18

English :

Traditional Provencal and Ukrainian Christmas carols by the Maîtres Enchanteurs choir.

German :

Traditionelle provenzalische und ukrainische Weihnachtslieder von den Ch?urs des Maîtres Enchanteurs.

Italiano :

Canti natalizi tradizionali provenzali e ucraini cantati dal coro Maîtres Enchanteurs.

Espanol :

Villancicos tradicionales provenzales y ucranianos cantados por el coro Maîtres Enchanteurs.

L’événement Concert de Noël par les chœurs des Maîtres Enchanteurs Cadolive a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile