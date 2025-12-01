Concert de Noël Cors des Alpes l’Echo du Hohnack Munster
Concert de Noël Cors des Alpes l’Echo du Hohnack Munster vendredi 19 décembre 2025.
Concert de Noël Cors des Alpes l’Echo du Hohnack
place du Marché Munster Haut-Rhin
Début : Vendredi 2025-12-19 17:00:00
fin : 2025-12-19 18:00:00
Plongez dans la magie de Noël au son envoûtant des cors des Alpes un concert unique pour célébrer les fêtes avec des mélodies traditionnelles, entre puissance des montagnes et douceur de l’hiver !
place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu
English :
Immerse yourself in the magic of Christmas to the enchanting sound of the alphorns: a unique concert to celebrate the festive season with traditional melodies, between the power of the mountains and the gentleness of winter!
German :
Tauchen Sie beim betörenden Klang der Alphörner in den Weihnachtszauber ein: Ein einzigartiges Konzert, um die Feiertage mit traditionellen Melodien zu begehen, zwischen der Kraft der Berge und der Sanftheit des Winters!
Italiano :
Immergetevi nella magia del Natale al suono incantevole degli alphorn: un concerto unico per celebrare le festività con le melodie tradizionali, unendo la forza delle montagne e la dolcezza dell’inverno!
Espanol :
Sumérjase en la magia de la Navidad al son encantador de los Alphorns: ¡un concierto único para celebrar las fiestas con melodías tradicionales, combinando la fuerza de las montañas y la dulzura del invierno!
