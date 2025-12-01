Concert de Noël par les Musiciens d’Orguesen Lavedan et leurs Amis Église de Pierrefitte-Nestalas Pierrefitte-Nestalas
Église de Pierrefitte-Nestalas PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées
Gratuit
Début : 2025-12-14 16:00:00
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Musiciens, voix, cuivres et orgue par l’association des Orgues en Lavedan. Crêpes et chocolat chud offerts à tous.
Église de Pierrefitte-Nestalas PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 75 46 orguesenlavedan@gmail.com
English :
Musicians, voices, brass and organ by the Orgues en Lavedan association. Pancakes and chocolate chud offered to all.
German :
Musiker, Stimmen, Blechbläser und Orgel von der Association des Orgues en Lavedan. Crêpes und Chud-Schokolade werden allen angeboten.
Italiano :
Musicisti, voci, strumenti a fiato e organo a cura dell’associazione Orgues en Lavedan. Frittelle e cioccolato offerto a tutti.
Espanol :
Músicos, voces, instrumentos de metal y órgano a cargo de la asociación Orgues en Lavedan. Panqueques y chud de chocolate ofrecidos a todos.
