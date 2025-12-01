Concert de Noël par les Musiciens d’Orguesen Lavedan et leurs Amis

Église de Pierrefitte-Nestalas PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Musiciens, voix, cuivres et orgue par l’association des Orgues en Lavedan. Crêpes et chocolat chud offerts à tous.

.

Église de Pierrefitte-Nestalas PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 75 46 orguesenlavedan@gmail.com

English :

Musicians, voices, brass and organ by the Orgues en Lavedan association. Pancakes and chocolate chud offered to all.

German :

Musiker, Stimmen, Blechbläser und Orgel von der Association des Orgues en Lavedan. Crêpes und Chud-Schokolade werden allen angeboten.

Italiano :

Musicisti, voci, strumenti a fiato e organo a cura dell’associazione Orgues en Lavedan. Frittelle e cioccolato offerto a tutti.

Espanol :

Músicos, voces, instrumentos de metal y órgano a cargo de la asociación Orgues en Lavedan. Panqueques y chud de chocolate ofrecidos a todos.

L’événement Concert de Noël par les Musiciens d’Orguesen Lavedan et leurs Amis Pierrefitte-Nestalas a été mis à jour le 2025-11-17 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65