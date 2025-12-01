Concert de Noël par Les Quennois Chantent

Quend Somme

Tarif : 0 – 0 –

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 15:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

La magie de Noël s’installe peu à peu dans la Ville Quend, avec un concert dans le thème de Noël organisé par notre groupe Les Quennois Chantent . 0 .

Quend 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 21 20

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert de Noël par Les Quennois Chantent Quend a été mis à jour le 2025-06-25 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre