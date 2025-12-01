Concert de Noël par l’Harmonie de Pfulgriesheim Dingsheim

Concert de Noël par l’Harmonie de Pfulgriesheim Dingsheim dimanche 21 décembre 2025.

13 rue principale Dingsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-12-21 17:00:00

fin : 2025-12-21 19:00:00

2025-12-21

En l’église de Dingsheim, passez un doux moment lors du Concert de Noël donné par l’Harmonie Concordia de Pfulgriesheim, à orientation classique.

Entrée libre, plateau au profit de la Paroisse protestante de Dingsheim. 0 .

13 rue principale Dingsheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 63 30 48 96 marcel.kuhn@wanadoo.fr

