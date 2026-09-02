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Concert de Noël par l’Harmonie de Pfulgriesheim Wiwersheim

dimanche 3 janvier 2027 · Wiwersheim

Concert de Noël par l’Harmonie de Pfulgriesheim Wiwersheim

Informations pratiques

Début
dimanche 3 janvier 2027
Fin
dimanche 3 janvier 2027
Heure de début
17:00:00
Adresse
21 route de Saverne
Ville
67370 Wiwersheim
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Wiwersheim

Concert de Noël par l’Harmonie de Pfulgriesheim

21 route de Saverne Wiwersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2027-01-03 17:00:00
fin : 2027-01-03 19:00:00

Date(s) :
2027-01-03

Concert de Noël à orientation classique donné par l’Harmonie Concordia de Pfulgriesheim en l’église de Wiwersheim.

Entrée libre, plateau au profit de la paroisse de Wiwersheim. 0  .

21 route de Saverne Wiwersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est   marcel.kuhn@wanadoo.fr

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English :

L’événement Concert de Noël par l’Harmonie de Pfulgriesheim Wiwersheim a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg

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