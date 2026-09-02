Informations pratiques

Wiwersheim

Concert de Noël par l’Harmonie de Pfulgriesheim

21 route de Saverne Wiwersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2027-01-03 17:00:00

fin : 2027-01-03 19:00:00

Date(s) :

2027-01-03

Concert de Noël à orientation classique donné par l’Harmonie Concordia de Pfulgriesheim en l’église de Wiwersheim.

Entrée libre, plateau au profit de la paroisse de Wiwersheim. 0 .

21 route de Saverne Wiwersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est marcel.kuhn@wanadoo.fr

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English :

L’événement Concert de Noël par l’Harmonie de Pfulgriesheim Wiwersheim a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg