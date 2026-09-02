Concert de Noël par l’Harmonie de Pfulgriesheim Wiwersheim
dimanche 3 janvier 2027 · Wiwersheim
Informations pratiques
Wiwersheim
Concert de Noël par l’Harmonie de Pfulgriesheim
21 route de Saverne Wiwersheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2027-01-03 17:00:00
fin : 2027-01-03 19:00:00
Date(s) :
2027-01-03
Concert de Noël à orientation classique donné par l’Harmonie Concordia de Pfulgriesheim en l’église de Wiwersheim.
Entrée libre, plateau au profit de la paroisse de Wiwersheim. 0 .
21 route de Saverne Wiwersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est marcel.kuhn@wanadoo.fr
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English :
L’événement Concert de Noël par l’Harmonie de Pfulgriesheim Wiwersheim a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
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