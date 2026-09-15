Concert de Noël par l’Orchestre Symphonique des Vals de Saintonge La Citadelle Le Château-d’Oléron

vendredi 11 décembre 2026 · La Citadelle · Le Château-d'Oléron

Informations pratiques

Le Château-d’Oléron

Concert de Noël par l’Orchestre Symphonique des Vals de Saintonge

La Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Bénéficiaire de minima sociaux / Demandeurs d’emploi, moins de 18 ans, Adhérents associations locales (cf. délibération)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 20:30:00

fin : 2026-12-11 22:30:00

Date(s) :

2026-12-11

Concert de l’Orchestre Symphonique des Vals de Saintonge

Plus de 40 musiciens sous la direction de Francis Gardré !

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La Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23 le-chateau-oleron-tourisme@marennes-oleron.com

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English :

Concert by the Vals de Saintonge Symphony Orchestra

More than 40 musicians conducted by Francis Gardr%E9 !

L’événement Concert de Noël par l’Orchestre Symphonique des Vals de Saintonge Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes