Concert de noël par Los Cantaïres de l’Aubrac

Argences en Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27

Concert de noël par Los Cantaïres de l’Aubrac à l’église de Sainte-Foy de Lacalm.

Entrée payante sur réservation au 06 47 93 44 84. Dégustation de fruits de mer. 10 .

Argences en Aubrac 12420 Aveyron Occitanie +33 6 80 07 93 11

English :

Christmas concert by Los Cantaïres de l’Aubrac at Sainte-Foy de Lacalm church.

