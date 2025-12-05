Concert de noël par Los Cantaïres de l’Aubrac Argences en Aubrac
Début : 2025-12-27
fin : 2025-12-27
2025-12-27
Concert de noël par Los Cantaïres de l’Aubrac à l’église de Sainte-Foy de Lacalm.
Entrée payante sur réservation au 06 47 93 44 84. Dégustation de fruits de mer. 10 .
Argences en Aubrac 12420 Aveyron Occitanie +33 6 80 07 93 11
English :
Christmas concert by Los Cantaïres de l’Aubrac at Sainte-Foy de Lacalm church.
