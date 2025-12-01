Concert de Noël par Maxime Heintz Collégiale Saint Barnard Romans-sur-Isère
Concert de Noël par Maxime Heintz Collégiale Saint Barnard Romans-sur-Isère jeudi 25 décembre 2025.
Concert de Noël par Maxime Heintz
Collégiale Saint Barnard 3 place Maurice Faure Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-25 16:30:00
fin : 2025-12-25 17:30:00
Date(s) :
2025-12-25
Les Amis de l’Orgue organisent un concert de Noël à la Collégiale Saint Barnard pour célèbre en musique ce 25 décembre.
.
Collégiale Saint Barnard 3 place Maurice Faure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 63 19 50 orguessaintbarnard@yahoo.fr
English :
The Friends of the Organ are organizing a Christmas concert at the Collégiale Saint Barnard to celebrate December 25 with music.
German :
Die Orgelfreunde organisieren ein Weihnachtskonzert in der Stiftskirche Saint Barnard, um den 25. Dezember musikalisch zu feiern.
Italiano :
Gli Amici dell’Organo organizzano un concerto di Natale alla Collégiale Saint Barnard per festeggiare in musica il 25 dicembre.
Espanol :
Los Amigos del Órgano organizan un concierto de Navidad en la Collégiale Saint Barnard para celebrar con música el 25 de diciembre.
L’événement Concert de Noël par Maxime Heintz Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-09-25 par Valence Romans Tourisme