Concert de Noël par Maxime Heintz Collégiale Saint Barnard Romans-sur-Isère

Concert de Noël par Maxime Heintz

Collégiale Saint Barnard 3 place Maurice Faure Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-25 16:30:00

fin : 2025-12-25 17:30:00

Date(s) :

2025-12-25

Les Amis de l’Orgue organisent un concert de Noël à la Collégiale Saint Barnard pour célèbre en musique ce 25 décembre.

+33 4 27 63 19 56 orguessaintbarnard@yahoo.fr

English :

The Friends of the Organ are organizing a Christmas concert at the Collégiale Saint Barnard to celebrate December 25 with music.

German :

Die Orgelfreunde organisieren ein Weihnachtskonzert in der Stiftskirche Saint Barnard, um den 25. Dezember musikalisch zu feiern.

Italiano :

Gli Amici dell’Organo organizzano un concerto di Natale alla Collégiale Saint Barnard per festeggiare in musica il 25 dicembre.

Espanol :

Los Amigos del Órgano organizan un concierto de Navidad en la Collégiale Saint Barnard para celebrar con música el 25 de diciembre.

