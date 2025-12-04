Concert de Noël Auditorium de l’école de Musique Parthenay
Concert de Noël Auditorium de l’école de Musique Parthenay samedi 13 décembre 2025.
Concert de Noël
Auditorium de l’école de Musique 19 Avenue Wilson Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Les élèves vous donnent rendez-vous pour partager un moment musical. .
Auditorium de l’école de Musique 19 Avenue Wilson Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 03 45
English : Concert de Noël
L’événement Concert de Noël Parthenay a été mis à jour le 2025-12-02 par CC Parthenay Gâtine